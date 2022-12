Nyt, '500 milioni di dollari per riparare Nord Stream'

(ANSA) - ROMA, 26 DIC - E' di circa 500 milioni di dollari, la stima dei costi per riparare il gasdotto Nord Stream danneggiato in un attacco a settembre. Lo riporta il New York Times, che cita una persona informata sui lavori.

"Nelle ultime settimane, Nord Stream AG, che è di proprietà di maggioranza di una società controllata dal Cremlino, ha iniziato a preventivare i costi per riparare il tubo e ripristinare il flusso di gas, secondo una persona informata sui lavori che ha parlato a condizione di anonimato perché non era autorizzato a parlarne pubblicamente", scrive il giornale statunitense. "Una stima di riparazione parte da circa 500 milioni di dollari, ha detto questa persona. I consulenti per la Russia stanno anche studiando per quanto tempo i tubi danneggiati possono resistere all'esposizione all'acqua salata".

"Le inchieste - continua il Nyt - sollevano la questione del perché, se la Russia ha bombardato i propri oleodotti, abbia avviato il costoso lavoro di riparazione degli stessi". (ANSA).