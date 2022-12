La Turchia convoca inviato francese dopo la sparatoria a Parigi

(ANSA) - ISTANBUL, 26 DIC - La Turchia ha convocato oggi l'ambasciatore francese per la "propaganda anti-turca", che secondo Ankara è stata promossa da militanti fuorilegge del Pkk a Parigi dopo che tre curdi sono stati uccisi. Lo ha rivelato una fonte diplomatica.

"Abbiamo espresso la nostra insoddisfazione per la propaganda lanciata dai circoli del Pkk contro il nostro Paese e per il fatto che il governo francese e alcuni politici siano stati usati come strumento di questa propaganda", ha precisato la stessa fonte. (ANSA).