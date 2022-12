Zelensky, per Natale non aspetteremo miracolo, lo creiamo noi

(ANSA) - ROMA, 24 DIC - Per questo Natale, "celebreremo le nostre feste! Come sempre. Sorrideremo e saremo felici. Come sempre. La differenza è una. Non aspetteremo un miracolo. Lo creiamo noi stessi". E' questo il messaggio del presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky nell'augurare buon Natale ai cristiani ortodossi di rito occidentale, osservando che quest'anno tutte le festività hanno "un retrogusto amaro" per gli ucraini a causa della guerra.

"Potrebbero esserci sedie vuote. E le nostre case e strade non possono essere così luminose. E le campane di Natale non possono suonare così forte, attraverso sirene antiaeree, o peggio ancora, colpi di arma da fuoco ed esplosioni", ha detto il presidente.

In queste festività "ci incontriamo in circostanze difficili.

Qualcuno vedrà la prima stella nel cielo sopra Bakhmut, Rubizhne e Kreminna oggi… Qualcuno celebrerà la festa nelle case di altre persone - case di ucraini che hanno dato rifugio agli ucraini… Qualcuno ascolterà (la canzone ucraina) Shchedryk in un'altra lingua - a Varsavia, Berlino, Londra, New York, Toronto e molte altre città e paesi", ha detto Zelensky.

E qualcuno, ha aggiunto il presidente, trascorrerà questo Natale in cattività, "ma si ricordino che veniamo anche per il nostro popolo, restituiremo la libertà a tutti gli uomini e le donne ucraine. Ovunque siamo, saremo insieme oggi. Esprimiamo un desiderio. Uno per tutti. E proveremo gioia. Uno per tutti. E capiremo la verità. Uno per tutti", ha concluso il leader ucraino. (ANSA).