Harry e Meghan ribattono al Sun, 'scuse sono trovata pubblicità'

(ANSA) - ROMA, 24 DIC - Il principe ribelle Harry, e la sua consorte Meghan hanno liquidato le scuse del tabloid britannico The Sun - che aveva pubblicato un articolo a firma di Jeremy Clarkson dove aveva attaccato violentemente la moglie del figlio di Lady Diana - "come una trovata pubblicitaria". Lo scrive Sky News.

Una portavoce della duchessa ha detto di non essere stata contattata dal giornale per scusarsi dell'articolo in cui Clarkson aveva scritto che stava "sognando il giorno in cui Meghan sarà costretta a sfilare nuda per le strade di ogni città della Gran Bretagna mentre la folla canta, 'Vergogna!' e le getta addosso escrementi".

L'articolo pubblicato lo scorso fine settimana ha ricevuto più di 20.800 denunce.

The Sun ha presentato ieri le sue scuse.

La portavoce della duchessa ha poi precisato che "il fatto che The Sun non abbia contattato la duchessa del Sussex per scusarsi mostra le loro intenzioni. "Questa non è altro che una trovata pubblicitaria". (ANSA).