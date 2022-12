Zelensky, negli Usa per rafforzare capacità difesa ucraina

(ANSA) - ROMA, 21 DIC - "Sono in viaggio verso gli Stati Uniti per rafforzare la resilienza e le capacità di difesa dell'Ucraina. In particolare, il presidente degli Stati Uniti ed io discuteremo della cooperazione tra l'Ucraina e gli Stati Uniti. Terrò anche un discorso al Congresso e una serie di incontri bilaterali": lo scrive in un tweet il presidente ucraino Volodymyr Zelensky confermando così la sua visita a Washington. (ANSA).