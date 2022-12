Tajani rende omaggio ad Attanasio e Iacovacci

(ANSA) - ROMA, 21 DIC - "Proprio perché sappiamo che non è facile" il lavoro diplomatico, "voglio ricordare un ambasciatore che ha dato la vita per la patria. Con il sindaco Gualtieri intitoleremo la scala del Palazzo della Farnesina all'ambasciatore Luca Attanasio, vittima di un attentato il 22 febbraio 2021 mentre era in missione in Congo. Dobbiamo rendergli onore". E insieme a lui, "renderemo onore anche alla medaglia d'oro al valore militare, il carabiniere scelto Vittorio Iacovacci, caduto per tentare di salvare l'ambasciatore. A lui dedicheremo una sala della nostra Unità di crisi". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Antonio Tajani aprendo la XV Conferenza delle Ambasciatrici e degli Ambasciatori d'Italia nel mondo alla Farnesina.

"Rendere onore ai caduti è un modo per fissare nella memoria il sacrificio fatto nell'interesse superiore della patria", ha aggiunto il ministro. E attraverso il ricordo del carabiniere scelto Iacovacci, vogliamo ringraziare tutti i carabinieri italiani che garantiscono la sicurezza delle ambasciate e all'interno della Farnesina", cosi come "voglio ringraziare gli uomini e donne della Guardia di Finanza che collaborano con i diplomatici" e tutti i "rappresentanti delle istituzioni".

