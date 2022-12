Kiev, 332 bambini scomparsi dall'inizio della guerra

(ANSA) - ROMA, 21 DIC - Sono 332 i bambini scomparsi in Ucraina dall'inizio dell'invasione russa: lo ha reso noto la Procura Generale ucraina su Telegram, come riporta Ukrinform.

"Secondo il portale governativo Children of War, al 21 dicembre 2022, 332 bambini risultavano dispersi e 8.385 ritrovati", si legge nel rapporto.

Il numero dei bambini uccisi dal 24 febbraio scorso è rimasto invariato rispetto all'ultimo conteggio a quota 450, così come quello dei bambini feriti a quota 863. (ANSA).