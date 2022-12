Il 'panetone' entra nel dizionario della lingua spagnola

(ANSA) - MADRID, 20 DIC - Il nome di uno dei dolci italiani più popolari sbarca sul dizionario per eccellenza dello spagnolo: la Real Academia Española de la Lengua (Rae), istituzione che si incarica di regolare l'uso di questa lingua, ha infatti incluso il vocabolo 'panetone' tra le nuove parole ora considerate accettate. Si tratta, evidentemente, della versione adattata del nome originale del dolce natalizio, una grafia che tiene conto del fatto che in spagnolo non esiste un fonema corrispondente alla doppia 't' e che per molti parlanti nativi di questa lingua pronunciare le doppie dell'italiano risulta arduo, se non impossibile. La Rae, inoltre, ha incluso un'altra versione del nome come alternativa accettabile, 'panetón'.

Nella definizione del nuovo vocabolo, l'accademia della lingua spagnola spiega che il panettone è un "dolce natalizio di origine italiana, consistente in una grande torta a forma di cupola, farcita con uvetta e canditi". (ANSA).