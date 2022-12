Esplode gasdotto russo, 3 morti. Kiev senza corrente elettrica e senza acqua

E' di tre morti e un ferito il primo bilancio dell'esplosione nel gasdotto Urengoi-Pomary-Uzhhorod, che dalla Russia attraversa l'Ucraina, riferisce la Tass citando i servizi di emergenza. Le vittime erano dipendenti dell'azienda del gas e stavano facendo lavori al gasdotto. L'incidente è avvenuto nel distretto russo di Vurnarsky, nella Repubblica di Chuvash, a circa 680 chilometri a est di Mosca.

La situazione della fornitura di elettricità rimane critica: l'80% della regione di Kiev è senza corrente. A causa della situazione di emergenza le stazioni di pompaggio dell'acqua della compagnia di distribuzione idrica Kyivvodokanal sono disconnesse dalla rete elettrica: per questo motivo a Kiev non c'è neanche l'acqua. Lo ha reso noto l'operatore sul suo sito. "Entro un'ora verrà ripristinata la corrente alle stazioni di pompaggio, quindi ci vorrà del tempo prima che il sistema di approvvigionamento idrico si avvii. I tecnici di Kyivvodokanal stanno facendo tutto il possibile per restituire l'acqua ai rubinetti dei consumatori il prima possibile", ha scritto Kyivvodokanal.

Bombardamento su un quartiere residenziale di Kherson dove un civile è rimasto ucciso e altri due feriti. Danneggiati un gasdotto e le linee elettriche. L'allerta aerea non è scattata, riferiscono le tv ucraine. Il tenente dell'esercito di Kiev Dmytro Pletenchuk ha descritto la situazione in tv spiegando che Kherson è sotto il fuoco costante dei russi, "le truppe nemiche stanno bombardando con mortai e carri armati dalla riva sinistra del fiume Dnipro".

Il presidente ucraino Volodomyr Zelensky è in visita a Bakhmut, nell'est, zona calda del fronte ucraino. Lo riferisce la presidenza di Kiev. Bakhmut è la città del Donetsk che le forze russe stanno cercando di conquistare da mesi e che attualmente è il punto più caldo del fronte nell'Ucraina orientale. "Zelensky ha incontrato i militari, ha parlato con loro e ha consegnato decorazioni ai nostri soldati" che hanno respinto la feroce campagna militare russa nella città, durata mesi, ha aggiunto il servizio stampa presidenziale senza fornire ulteriori dettagli sulla visita.

Bombardamenti sulla città russa di Shebekino, nella regione di Belgorod, colonne di fumo nero si vedono nei video postati dai residenti: l'attacco ha provocato l'interruzione delle forniture idriche ed elettriche. "L'alimentazione elettrica è stata interrotta a causa dei bombardamenti. Un terzo dei residenti della città è rimasto senza elettricità. Granate hanno colpito la zona industriale. C'è almeno una vittima", ha scritto su Telegram il governatore della regione Vyacheslav Gladkov rilanciato dai media ucraini che commentano: "come di consueto Gladkov incolpa le Forze armate dell'Ucraina".