Ucraina: partite 7 navi con prodotti agricoli in due giorni

(ANSA) - ROMA, 19 DIC - Sette navi cariche di 182.000 tonnellate di prodotti agricoli ucraini hanno lasciato i porti della regione di Odessa negli ultimi due giorni: lo ha reso noto su Facebook il ministero delle Infrastrutture ucraino, come riporta Ukrinform. Le navi sono dirette in Africa, Asia e porti di altri Paesi europei.

Da parte sua, il centro di coordinamento di Istanbul (Jcc) ha reso noto che ieri sono partite dai porti ucraini tre navi, due delle quali dirette in Italia, riporta Interfax. Le navi dirette in Italia sono la MV Lady Ayana, che trasporta 25.250 tonnellate di mais, e la MV Barbaros Hayrettin V, con un carico di 5.214 tonnellate di olio vegetale.

Dall'1 agosto scorso, 565 navi hanno lasciato i porti della regione di Odessa, trasportando 14,2 milioni di tonnellate di prodotti alimentari ucraini. (ANSA).