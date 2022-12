Il premier olandese chiede scusa per la schiavitù

(ANSA) - L'AIA, 19 DIC - Il premier olandese, Mark Rutte ha chiesto ufficialmente scusa per i 250 anni di coinvolgimento dei Paesi Bassi nella schiavitù, definendola un crimine contro l'umanità. "Oggi, a nome del governo olandese, mi scuso per le azioni passate dello Stato olandese", ha detto Rutte in un discorso all'Aia. (ANSA).