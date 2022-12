Biden nomina inviato per l'Irlanda del nord ultimo erede Kennedy

(ANSA) - WASHINGTON, 19 DIC - Joe Biden ha nominato come inviato speciale per l'Irlanda del Nord il 41enne ex deputato dem Joseph Patrick 'Joe' Kennedy III, l'ultimo erede della più famosa dinastia politica americana (di origine irlandese), nipote di Bob Kennedy e pronipote di Jfk. Lo ha reso noto il dipartimento di Stato. Il posto era vacante dal 2021, quando si dimise l'ex chief of staff Mick Mulvaney, nominato da Donald Trump. Kennedy assumerà l'incarico mentre il governo britannico e la Ue si stanno scontrando sul protocollo dell'Irlanda del nord, che detta le regole commerciali frontaliere tra l'Irlanda del nord e il resto del Regno Unito. (ANSA).