Zelensky, dobbiamo essere pronti alla riconquistare la Crimea

(ANSA) - ROMA, 18 DIC - Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha affermato che "la base per la liberazione della Crimea, catturata dalla Russia, è la riconquista del territorio". Lo riporta Unian citando una sua intervista al canale francese Tf1 Info.

"La riconquista della penisola è iniziata nella mente delle persone, questo è molto importante", ha detto il leader ucraino, osservando che il nemico non si arrenderà semplicemente alla Crimea.

"L'operazione in sé non è ancora iniziata. Quando inizierà, lo sentirete sicuramente... Dobbiamo essere pronti e partire. La riconquista inizia sempre con il desiderio. Credo che ci sia un inizio", ha detto Zelensky. (ANSA).