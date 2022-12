Dacic rieletto presidente del Partito socialista serbo

(ANSAmed) - BELGRADO, 17 DIC - Ivica Dacic, primo vicepremier e ministro degli esteri serbo, è stato rieletto all'unanimità alla presidenza del Partito socialista serbo (Sps), nel corso del congresso svoltosi oggi a Belgrado. Per Dacic si tratta del quinto mandato alla guida dell'Sps, che è alleato nella coalizione di governo con il Partito del progresso serbo (Sns, conservatore) del presidente Aleksandar Vucic.

Oltre che per la presidenza, al congresso si è votato anche per il rinnovo delle altre cariche direttive.

Nel suo intervento, Dacic ha sottolineato che il Partito socialista continuerà a difendere gli interessi nazionali della Serbia, a sostegno dell'unità e della stabilità politica del Paese.

Al congresso erano presenti in qualità di ospiti il presidente serbo Aleksandar Vucic, il presidente della Republika Srpska (l'entità a maggioranza serba della Bosnia-Erzegovina), e leader serbo-bosniaco Milorad Dodik, altri partner della coalizione di governo, gli ambasciatori di Cina e Russia in Serbia, esponenti dei partiti socialisti dei paesi della regione, mentre in videocollegamento ha portato il suo saluto Alexis Tsipras, leader della coalizione politica greca Siriza.

(ANSAmed).