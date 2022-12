Von der Leyen, 'sanzioni colpiscono macchina guerra Mosca'

(ANSA) - BRUXELLES, 16 DIC - "Accolgo con favore l'accordo sul nono pacchetto di sanzioni contro la Russia.

Si concentra su tecnologia, finanza e media per spingere l'economia e la macchina da guerra russa fuori dai binari.

Sanziona quasi 200 persone ed entità coinvolte in attacchi ai civili e rapimenti di bambini". E' quanto scrive in un tweet la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen. (ANSA).