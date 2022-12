Tass, Putin ha parlato al telefono con Modi

(ANSA) - ROMA, 16 DIC - Il presidente russo Vladimir Putin ha avuto oggi una conversazione telefonica con il Primo Ministro indiano Narendra Modi, ha riferito ai giornalisti il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Il presidente Putin, ha detto Peskov citato dall'agenzia Tass, "ha avuto una conversazione telefonica internazionale con Narendra Modi".

In precedenza, Bloomberg aveva riferito che Modi si sarebbe rifiutato di tenere un incontro annuale con il presidente russo quest'anno, scrive ancora la Tass. Peskov ha negato questa informazione, spiegando che tali colloqui non erano nemmeno nel programma di Putin.

Secondo la dichiarazione del 2000 sul partenariato strategico, i leader di Russia e India si incontrano ogni anno, ma nel 2020, a causa della pandemia, il vertice non si è potuto tenere. Putin si è recato in visita a Nuova Delhi nel dicembre 2021. Quest'anno Putin e Modi si sono incontrati separatamente durante il vertice di settembre dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (SCO) a Samarcanda. (ANSA).