Qatar: in borsa Kaili con i contanti anche biberon e iPad

(ANSA) - BRUXELLES, 16 DIC - Nella borsa piena di contanti del padre dell'ex vicepresidente del Parlamento europeo, Eva Kaili, fermato dalla polizia di Bruxelles mentre cercava di darsi alla fuga, sarebbero stati ritrovati anche un biberon, del latte e un iPad per la figlia di due anni nata dall'unione tra Kaili e Francesco Giorgi. Il dettaglio è circolato in queste ore negli ambienti investigativi. La borsa, viene spiegato, sarebbe già stata pronta ore prima dell'arresto della politica ellenica, avvenuto in flagranza di reato. Kaili e Giorgi si trovano entrambi in stato di fermo nel carcere di Haren, mentre il padre di Kaili al momento non risulta indagato. (ANSA).