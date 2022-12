Croazia: Plenkovic,von der Leyen a Zagabria il primo gennaio

(ANSAmed) - ZAGABRIA, 16 DIC - La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, sarà in Croazia il primo gennaio prossimo per celebrare l'ingresso del Paese nell'Eurozona e nell'area Schengen di libera circolazione delle persone. Il premier croato Andrej Plenković ha riferito alla stampa che per marcare e celebrare questi due importanti eventi la presidente von der Leyen sarà a Zagabria il primo giorno del 2023.

Ieri al vertice dell'Ue a Bruxelles il Consiglio europeo ha "accolto con soddisfazione l'adesione della Croazia all'area Schengen" per la quale il via libera definitivo è stato dato l'8 dicembre scorso. L'adozione dell'euro era stata approvata in luglio. La Croazia, membro dell'Ue dal 2013, ultimo Paese a entrare nell'Unione, diventerà così il 20/mo stato dell'Eurozona e il 28/mo dell'area Schengen. (ANSAmed).