Il Bundestag celebra i 50 anni di Schaeuble da parlamentare

(ANSA) - BERLINO, 15 DIC - L'ex mastino dell'Eurogruppo, il tedesco Wolfgang Schaeuble, celebra in questi giorni i 50 anni da parlamentare della Cdu. E oggi è stato il Bundestag a festeggiare l'erede mancato di Helmut Kohl, che ha avuto in sorte di amministrare per molti anni il Paese, nella squadra di Angela Merkel.

"Lei ha plasmato la storia del nostro paese, nei decenni passati, come solo pochi hanno fatto", ha detto la presidente della Camera, Baerbel Bas (Spd), rendendo omaggio al percorso politico del democristiano, che fece ingresso nel Parlamento il 13 dicembre 1972. "Da mezzo secolo lei è presente senza interruzione nel parlamento tedesco. Un caso unico nel nostro Paese", ha continuato la presidente. "E anche dopo 50 anni è al servizio di questo parlamento con la sua ineguagliabile esperienza, la sua lungimiranza e il suo acume intellettuale".

Schaeuble ha colto l'occasione per guardare al futuro e proporre "una riforma statale" per rinnovare la Repubblica Federale. L'anziano politico della Cdu è ritenuto il vero artefice della riunificazione tedesca, sul profilo della gestione interna, ed è stato più volte ministro, nell'era di Helmut Kohl e in quella di Angela Merkel, dirigendo i dicasteri dell'Interno e delle Finanze. Fino all'anno scorso ha presieduto il Bundestag. (ANSA).