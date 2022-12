H&M lascia Russia e Bielorussia, chiusi gli ultimi negozi

(ANSA) - ROMA, 15 DIC - L'azienda di moda H&M ha dichiarato di aver chiuso i suoi ultimi negozi in Russia e Bielorussia, concludendo così il suo progressivo ritiro da quei Paesi a causa del conflitto ucraino. Lo riporta il Guardian.

Dopo aver interrotto le vendite in Russia a marzo dopo l'invasione dell'Ucraina, H&M ha annunciato a luglio che si sarebbe ritirata dalla Russia al costo di 2,1 miliardi di corone svedesi (circa 193 milioni di euro).

"Le operazioni del gruppo H&M in Russia e Bielorussia sono state chiuse durante il trimestre, con lo stock rimanente venduto e gli ultimi negozi chiusi il 30 novembre", ha dichiarato il gruppo in una nota. La Russia era il sesto mercato più grande del gruppo alla fine del 2021 e ha rappresentato oltre 2 miliardi di corone di entrate nell'ultimo trimestre dello scorso anno. (ANSA).