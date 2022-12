Gb, al via il più grande sciopero degli infermieri

Decine di migliaia di infermieri di Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord hanno iniziato questa mattina il primo di un pacchetto di due giorni di sciopero, in un'astensione dal lavoro senza precedenti nella storia del servizio sanitario britannico (NHS).

La categoria rivendica salari più alti, riportano i media nazionali: in particolare, il sindacato principale - il Royal College of Nursing (Rcn) - chiede un aumento del 19% in busta paga e afferma che gli aumenti inferiori all'inflazione compromettono l'assistenza ai pazienti, rendendo difficile attrarre e mantenere gli infermieri. Da parte sua, il governo respinge la richiesta dell'Rcn definendola insostenibile e sostiene di rispettare le raccomandazioni indipendenti sulle retribuzioni.

Lo sciopero è iniziato alle 8:00 (le 9:00 in Italia) e durerà fino alle 20:00 ora locale. Oggi saranno garantite solo cure "salvavita" e alcune cure urgenti, mentre i servizi di routine saranno interrotti. Il secondo giorno di sciopero è previsto per martedì 20 dicembre. (ANSA).