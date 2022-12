Avvocato, 'Saakashvili in sciopero della fame'

(ANSA) - ROMA, 14 DIC - L'ex presidente georgiano in carcere e leader dell'opposizione Mikheil Saakashvili ha iniziato uno sciopero della fame dopo che il sistema penitenziario non gli ha garantito di partecipare in collegamento video a un'udienza per un possibile rinvio della detenzione: lo afferma il suo avvocato, Shalva Khachapuridze, ripreso dall'agenzia Interfax.

Un avvocato di Saakashvili a fine novembre ha affermato che medici stranieri hanno trovato tracce di mercurio e arsenico nell'organismo dell'ex presidente georgiano, che secondo Interfax è ora ricoverato in una clinica. (ANSA).