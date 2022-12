Zelensky, servono 800 milioni per emergenza energia

(ANSA) - PARIGI, 13 DIC - "La maggior parte delle nostre centrali sono danneggiate dai bombardamenti russi. Ogni giorno i nostri ingegneri devono staccare milioni di ucraini dalla rete elettrica". Lo ha detto, nel suo intervento in videoconferenza da Kiev, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, aggiungendo che "l'Ucraina ha bisogno di almeno 800 milioni di euro come aiuto d'emergenza per il settore energetico".

"Faremo tutto il possibile - ha aggiunto Zelensky - per far fronte al blackout e al terrore energetico". (ANSA).