Svezia, presidente di destra contro Santa Lucia 'non binaria'

(ANSA) - STOCCOLMA, 13 DIC - La festa di Santa Lucia è molto sentita in Svezia e nei paesi Nordici. In molte scuole e posti di lavoro viene invitato un coro, spesso di bambini, a cantare la versione svedese della canzone originale napoletana di 'Santa Lucia'. Il coro detto 'treno di Santa Lucia' è guidato da una donna nei panni della Santa che indossa una corona di candele seguita dagli altri membri del coro, tutti vestiti di bianco, che tengono una candela in mano.

Ma stamane il consiglio regionale di Gavleborg in visita presso una scuola professionale per adulti ha interrotto il treno di Santa Lucia, per volere del presidente della regione, Mattias Eriksson Falk. Eletto nel partito dei Democratici Svedesi (destra nazionalista), si è opposto al treno che per lui "non era tradizionale". La preside della scuola, Lotta Skarberg, intervistata da Sveriges Radio, dice che il motivo per cui il presidente ha interrotto il treno di Santa Lucia è perché "la Lucia scelta quest'anno era una persona non-binaria".

La 'Santa' era stata scelta democraticamente dai membri del coro della scuola professionale per adulti di Bollnas. Due membri del coro dicono di "essere sorpresi" da quanto accaduto "fermare tutto per questo.. mi chiedo che tipo di segnale stanno dando" ha detto lo studente Fredrik Dahlberg aggiungendo che "Lucia" stava soffrendo molto per quanto accaduto stamane.

Intervistato dalla radio Svedese, il presidente della regione di Gavleborg non è entrato in dettaglio sul perché abbia fermato il concerto natalizio e di quali siano le su idee di come dovrebbe essere "un concerto di Santa Lucia tradizionale".

Vansterpartiet, il partito di Sinistra, ha denunciato il presidente Mattias Eriksson Falk per discriminazione: il suo comportamento, dicono, è una minaccia contro i diritti umani di persone LGBTQ. (ANSA).