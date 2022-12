Schinas, Eurocamera deve restare bastione della democrazia

(ANSA) - BRUXELLES, 13 DIC - "Voglio che questa istituzione resti un bastione della democrazia e questa non è stata una buona settimana: sono felice che il Parlamento abbia preso azioni immediate e si guadagni nuovamente la fiducia dei cittadini". Lo ha detto Margaritis Schinas, vicepresidente della Commissione Europea, parlando a Strasburgo. "Tutti i miei interventi pubblici, non solo quando ero in Qatar, ma sempre, sono compatibili al 100% con le politiche della Commissione: non inventiamo cose alla Commissione, ma ci basiamo sui documenti e le strategie prodotte dagli uffici", ha aggiunto parlando a proposito delle sue esternazioni via Twitter sul Qatar. (ANSA).