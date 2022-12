Zelenska da Brigitte Macron alla vigilia del summit Parigi

(ANSA) - PARIGI, 12 DIC - La Première Dame di Francia, Brigitte Macron ha ricevuto oggi all'Eliseo la First Lady ucraina, Olena Zelenska. Nel corso dell'incontro, che si è tenuto alla vigilia della doppia conferenza per l'Ucraina che si terrà domani a Parigi su impulso del presidente Emmanuel Macron, le due donne hanno parlato dell'aiuto alla ricostruzione di ospedali nel Paese in guerra e l'accoglienza di bambini in Francia. In particolare, precisanno fonti vicine alla Première Dame, Brigitte Macron e Olena Zelenska "hanno fatto il punto sull'operazione Cicogna che ha consentito di accogliere in Francia bambini ucraini malati di cancro oltre che sui 20.000 bambini scolarizzati in Francia" dal 24 febbraio scorso, data di avvio della guerra. Le due First Lady sono attese domani in una scuola parigina, nel terzo arrondissement della capitale, che accoglie dei bimbi fuggiti dalla guerra assieme alle proprie famiglie. Sempre secondo le stesse fonti, le due donne hanno "anche parlato dela fondazione lanciata dalla signora Zelenska", per raccogliere aiuti umanitari e consentire la ricostruzione di ospedali nell'est dell'Ucraina. (ANSA).