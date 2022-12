Ucraina: Parolin, Vaticano luogo adatto per il dialogo

(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 12 DIC - "Siamo disponibili, credo che il Vaticano sia il terreno adatto. Abbiamo cercato di offrire possibilità di incontro con tutti e di mantenere un equilibrio. Offriamo uno spazio in cui le parti possano incontrarsi e avviare un dialogo. Sta a loro individuare la metodologia di lavoro e i contenuti". Lo ha detto il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano, rispondendo alle domande sulla guerra in Ucraina, a margine della presentazione al Senato del libro "Giorgio La Pira: i capitoli di una vita".

"Dobbiamo sperare contro ogni speranza - ha detto all'agenzia Sir -, anche se per ora non vedo spiragli positivi". (ANSA).