Metsola, ci sarà indagine interna al Pe, daremo una scossa

(ANSA) - BRUXELLES, 12 DIC - "Non metteremo la polvere sotto il tappeto. Avvieremo un'indagine interna per esaminare tutti i fatti relativi al Parlamento e per valutare come i nostri sistemi possano diventare ancora più impermeabili." Lo ha detto la presidente dell'Eurocamera Roberta Metsola in apertura della Plenaria parlando del Qatargate. "Avvieremo un processo di riforma per verificare chi ha accesso alle nostre sedi, come vengono finanziate queste organizzazioni, quali legami hanno con Paesi terzi, chiederemo maggiore trasparenza sugli incontri con attori stranieri e con chi è legato a loro. Daremo una scossa a questo Parlamento", ha aggiunto. (ANSA).