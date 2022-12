L'Ue approva nuovo pacchetto di sanzioni contro l'Iran

(ANSA) - BRUXELLES, 12 DIC - Il Consiglio Ue ha approvato un nuovo giro di sanzioni all'Iran sia per le repressioni alle manifestazioni pacifiche sia per il ruolo di assistenza alla Russia nella guerra all'Ucraina. Nel primo caso ha aggiunto 20 persone e un ente all'elenco delle persone soggette a misure restrittive nell'ambito del regime di sanzioni sui diritti umani in vigore in Iran; nel secondo ha aggiunto quattro persone e quattro entità. (ANSA).