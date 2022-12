Il Qatar respinge le accuse sull'inchiesta di Bruxelles

(ANSA) - BRUXELLES, 11 DIC - Il Qatar respinge le accuse di aver corrotto politici e funzionari europei sulle quali sta indagando la procura di Bruxelles. "Qualsiasi associazione del governo qatarino con le accuse riportate è senza fondamento e gravemente male informata. Lo Stato del Qatar lavora sulla base di un rapporto da istituzione a istituzione e opera in piena conformità con il diritto internazionale", afferma uno statement del ministero degli Esteri del Qatar rilanciato via Twitter dalla missione diplomatica di Doha in Ue. (ANSA).