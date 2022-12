Gb, serve assunzione responsabilità, anche per Putin

(ANSA) - ROMA, 11 DIC - "È assolutamente necessario che ci sia un'assunzione di responsabilità e ciò significa i soldati sul campo che stanno perpetrando queste atrocità, fino ad arrivare ai vertici. Ci deve essere un'assunzione di responsabilità, anche per Vladimir Putin": lo ha detto il ministro degli Esteri britannico, James Cleverly, nel corso di un'intervista alla Bbc.

"Abbiamo appoggiato la Corte penale internazionale, ma riconosciamo che ci possono essere altri strumenti e lavoreremo con i nostri amici, compresi gli ucraini, nella comunità internazionale per valutare come potrebbe essere un quadro efficace di assunzione di responsabilità", ha aggiunto il ministro.

"Il messaggio che dobbiamo inviare in tutto il mondo è che l'aggressione non paga, che non si può trarre vantaggio dalla brutalizzazione del proprio vicino", ha sottolineato Cleverly.

