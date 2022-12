Metsola, 'Pe schierato con fermezza contro corruzione'

(ANSA) - ROMA, 10 DIC - "Il Parlamento europeo si schiera con fermezza contro la corruzione. In questa fase non possiamo commentare le indagini in corso, se non per confermare che abbiamo collaborato e collaboreremo pienamente con tutte le autorità giudiziarie e di polizia competenti. Faremo tutto il possibile per aiutare il corso della giustizia". Lo scrive in un tweet la presidente dell'Eurocamera, Roberta Metsola, riferendosi alle indagini in corso in Belgio sulle mazzette del Qatar. (ANSA).