Cnn, Ucraina ha chiesto agli Usa munizioni a grappolo

(ANSA) - NEW YORK, 07 DIC - L'Ucraina ha chiesto agli Stati Uniti munizioni a grappolo, che sono vietate in più di 100 paesi ma che la Russia continua a usare con devastanti effetti in Ucraina. Lo riporta la Cnn citando alcune fonti, sottolineando che le autorità americane non hanno rifiutato in via definitiva la richiesta. (ANSA).