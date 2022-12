Festa dei Nobel, quest'anno i fiori arrivano dall'Olanda

(ANSA) - STOCCOLMA, 06 DIC - E' iniziata la settimana dei Nobel, durante la quale Stoccolma festeggia il progresso scientifico e come tradizione, premia le eccellenze dell'anno, durante la cerimonia in pompa magna del 10 dicembre. A differenza degli altri anni però mancheranno i tradizionali fiori di Sanremo.

Il legame tra Sanremo e la cerimonia risalgono da quando il filantropo Alfred Nobel passava le sue vacanze nel comune ligure, negli ultimi anni della sua vita. La fondazione Nobel, che organizza l'evento annuale, ha spiegato che i motivi sarebbero "di carattere logistico e di tempistica" per via della pandemia. La portavoce della fondazione Nobel, Rebecka Oxelstrom, ha detto all'agenzia Tt che la preparazione era molto impegnativa e che mancavano i tempi necessari "per gestire anche solo una consegna di fiori da Sanremo". Oxelstrom ha aggiunto che la speranza è di riprendere la tradizione l'anno prossimo.

Quest'anno dunque i fiori sono stati acquistati da un'azienda olandese che serve diverse parti del mondo. Il tema della composizione è "la forza e la gioia della flora, del colore e della forma". (ANSA).