Harry, 'temevo che con Meghan si ripetesse la storia di Diana'

(ANSA) - NEW YORK, 05 DIC - Preceduto da un nuovo trailer, l'attesissimo documentario di Netflix sul principe Harry e Meghan Markle uscirà giovedì, due giorni dopo la serata di gala a New York in cui ai Sussex sarà consegnato il premio 'Ripple of Hope' per la loro presa di posizione contro il razzismo. Lo ha confermato oggi il servizio in streaming.

Il trailer, che fa seguito a quello che ha guastato la festa al viaggio americano del principe William e della moglie Kate, conferma le preoccupazioni della casa reale: "C'è una gerarchia nella famiglia", dice Harry. "Ci sono fughe di notizie, ci sono anche fughe di notizie inventate. E' un gioco sporco".

Harry parla anche delle difficoltà della madre Diana a inserirsi nella 'Firm', parla del "dolore e della sofferenza delle donne che sposano membri di questa istituzione" e afferma di esser stato "terrorizzato" nei primi tempi del matrimonio: "Non volevo che la storia si ripetesse".

I primi tre episodi saranno disponibili l'8 dicembre, con gli altri tre a una settimana di distanza. (ANSA).