Macron, inverno a rischio tagli corrente, ma niente panico

(ANSA) - PARIGI, 03 DIC - Il presidente Emmanuel Macron oggi ha invitato i francesi a non farsi prendere dal "panico" per il rischio di tagli all'elettricità quest'inverno, affermando che potrebbero addirittura essere evitati se il consumo venisse ridotto del 10% secondo il piano presentato dal governo. "Non fatevi prendere dal panico, è inutile", ha dichiarato a Tf1. "Se tutti insieme manteniamo il piano di sobrietà che è stato presentato dal governo allora sì, riusciremo a passare questo periodo, anche con un mese di dicembre e un mese di gennaio freddi. Dipende da noi", ha aggiunto. (ANSA).