Tajani, Schlein è salva per miracolo

(ANSA) - ROMA, 02 DIC - Susanna Schlein "è salva per miracolo perchè per fortuna non è esplosa la molotov piazzata sotto la macchina vicina all'impianto del gas che è sotto la camera da letto della sua famiglia". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine dei Med Dialogues, commentando l'attentato al primo consigliere dell'ambasciata italiana ad Atene. "Probabilmente si tratta di un attentato di origine anarchica come ce ne sono stati altri", ha aggiunto. (ANSA).