Ucraina: società elettrica, uccise decine lavoratori del settore

(ANSA) - KIEV, 01 DIC - Gli attacchi russi sulle infrastrutture energetiche ucraine hanno distrutto il 40% della rete e ucciso "decine di lavoratori del settore": lo afferma la società per l'energia elettrica ucraina Dtek.

Milioni di persone sono rimaste senza corrente o con corrente intermittente da ottobre, quando la Russia ha iniziato a colpire attaccare il sistema energetico ucraino. "La Russia ha distrutto il 40% del sistema energetico ucraino con attacchi missilistici terroristici. Decine di lavoratori del settore energetico sono stati uccisi e feriti", ha dichiarato la Dtek.

"Gli ingegneri elettrici stanno facendo tutto il possibile e l'impossibile per stabilizzare la situazione della fornitura di energia", ha proseguito la società, aggiungendo che le sue squadre di tecnici stanno lavorando "giorno e notte" per riparare rapidamente l'infrastruttura. (ANSA).