Francia: 1,3 milioni di polli abbattuti contro influenza aviaria

(ANSA) - PARIGI, 01 DIC - Sono circa 1,3 milioni i polli abbattuti in Francia dal primo agosto per contenere il riemergere dell'influenza aviaria negli allevamenti, in particolare, nell'est del Paese: è quanto riferisce il ministero dell'Agricoltura di Parigi citato dall'agenzia France Presse.

Questo bilancio dimostra una forte accelerazione dell'epidemia, a poche settimane dalle feste di fine anno. Gli ultimi dati comunicati dal ministero, il 10 novembre, parlavano di oltre 770.000 polli abbattuti. (ANSA).