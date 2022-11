Stoltenberg, porte Nato aperte ma priorità sostenere Kiev

(ANSA) - ROMA, 29 NOV - Già in passato "abbiamo dimostrato che le porte della Nato sono aperte" ma "sull'Ucraina il nostro focus principale ora è fornire aiuto urgente e necessario per difendere loro stessi e riparare le infrastrutture energetiche".

Lo ha dichiarato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in conferenza stampa dopo la ministeriale Esteri a Bucarest. "Riconosciamo e rispettiamo le aspirazioni di adesione dell'Ucraina. Tuttavia, il nostro obiettivo ora è fornire un sostegno immediato alla difesa dall'aggressione russa", ha evidenziato. In ogni caso, "con l'Ucraina stiamo discutendo come rafforzare la partnership politica". (ANSA).