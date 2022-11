Memoir principe Harry disponibile gratis in versione audio

(ANSA) - WASHINGTON, 26 NOV - L'uscita ufficiale è prevista il 10 gennaio in contemporanea mondiale, ma una versione audio del memoir bomba del principe Harry 'Spare' ('Il minore' nella versione italiana) è già disponibile su Amazon Usa gratis. Lo riporta il New York Post.

Da ieri, Black Friday, sono state inolte scontate anche la versione con la copertina rigida da 36 a 23 dollari e quella tascabile da 38 a 34. Per i tabloid britannici il libro di oltre 400 pagine già preoccupa la famiglia reale soprattutto dopo l'impegno del secondogenito di Carlo e Diana di essere "inflessibilmente sincero" durante la promozione del libro.

Secondo il Sun, Harry ha volutamente ritardato la pubblicazione del suo libro di memorie dopo la morte della regina Elisabetta II, avvenuta l'8 settembre. E si pensava che l'uscita venisse sospesa fino a dopo l'incoronazione di Carlo, fissata per il 6 maggio prossimo. (ANSA).