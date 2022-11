Macron, primo Mondiale in un paese arabo è cambiamento

(ANSA) - DOHA, 26 NOV - "In un mondo che è di fronte a una serie di crisi, noi dobbiamo proteggere lo spirito dello sport.

Lo sport deve offrire uno spazio per portare insieme le persone attorno a valori universali": lo scrive il presidente francese nel primo di 3 tweet di omaggio all'organizzazione dei mondiali di calcio in Qatar e per celebrare il passaggio agli ottavi di finale della Francia, prima nazionale ad essere già promossa.

"Questa coppa del mondo, la prima organizzata in un paese arabo, è un segnale di tangibili cambiamenti che sono in corso".

(ANSA).