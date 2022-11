Migranti: fonti Ue, presto piano d'azione rotta balcanica

(ANSAmed) - BRUXELLES, 25 NOV - La Commissione Europea "sta lavorando" a un piano d'azione per gestire i flussi migratori nel Mediterraneo orientale (o rotta balcanica) in modo analogo a quanto fatto per il Mediterraneo Centrale e lo "presenterà presto". Lo fa sapere all'ANSA una fonte informata sul dossier.

Oggi a Bruxelles si riunisce il Consiglio straordinario dei ministri dell'Interno dedicato all'immigrazione. (ANSAmed).