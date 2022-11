Kiev, sale a 440 numero bambini uccisi da inizio guerra

(ANSA) - ROMA, 24 NOV - Sono almeno 440 i bambini uccisi in Ucraina dall'inizio dell'invasione da parte delle forze russe: è quanto emerge dai dati forniti dalle Procure per i minorenni, secondo quanto riporta Ukrinform. Allo stesso tempo, il bilancio dei bambini feriti è salito a 847.

Da parte sua, il servizio stampa dell'Ufficio del difensore civico ha reso noto su Facebook che ad oggi i bambini considerati dispersi sono 323, mentre quelli che sono stati portati in Russia sono 11.461 e altri 7.718 sono stati ritrovati. (ANSA).