Medvedev, ucraini contano nostri missili, ce n'è per tutti

(ANSA) - ROMA, 23 NOV - "L'aumento della fornitura di armi ad alta precisione alle forze armate russe è stato discusso durante una visita all'impresa statale di ricerca e produzione. I nemici continuano a 'calcolare' attentamente i nostri lanci e i nostri rifornimenti. Invano sperano nell'esaurimento delle nostre possibilità. Continuano. Abbastanza per tutti!". Così il vicepresidente del consiglio di sicurezza russo e ex presidente Dmitri Medvedev, nel giorno di una nuova pioggia di missili sull'Ucraina, commenta su Telegram le previsioni di Kiev su quanti missili restino in dotazione alla Russia. (ANSA).