Operazione di salvataggio di 500 migranti in Grecia

(ANSA) - ATENE, 22 NOV - E' in corso in Grecia un'operazione di salvataggio di circa 500 migranti a bordo di un'imbarcazione: lo rende noto la Guardia Costiera del Paese.

L'operazione, ha precisato la Guardia Costiera greca, è in corso al largo dell'isola di Creta ed è scattata dopo che un'imbarcazione con a bordo fino a 500 migranti ha lanciato un segnale di soccorso. "Possiamo vedere l'imbarcazione... ci sono molte persone a bordo", ha detto un portavoce della guardia costiera, stimando che sull'imbarcazione ci sono tra 400 e 500 migranti. (ANSA).