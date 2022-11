Kiev, Infuriano combattimenti su Dnipro, a sud di Mykolaiv

(ANSA) - KIEV, 22 NOV - Pesanti combattimenti sono in corso tra russi e ucraini sulla penisola di Kinbourne, territorio sulla riva sinistra del fiume Dnipro, a sud di Mykolaiv.

La portavoce del Comando meridionale dell'esercito ucraino Natalia Goumeniouk ha affermato che "un'operazione militare è attualmente in corso nella penisola ma per il momento non vengono forniti dettagli". Le unità ucraine, ha detto il governatore Vitaly Kim, stanno cercando di liberare tre cittadine a pochi chilometri dalla città meridionale di Mykolaiv, 'poi i russi saranno fuori dall'intero distretto', ha riferito Espreso Tv. (ANSA).