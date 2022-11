Aiea, intatte le strutture chiave a centrale Zaporizhzhia

(ANSA) - ROMA, 21 NOV - "Nonostante la gravità dei bombardamenti, le apparecchiature chiave sono rimaste intatte e non ci sono problemi immediati di sicurezza nucleare". Lo ha riferito il direttore generale dell'Aiea Rafael Grossi dopo l'ispezione di un suo team alla centrale di Zaporizhzhia, come riporta il sito dell'agenzia.

"Lo stato dei sei reattori è stabile e l'integrità del combustibile esaurito, del combustibile fresco e dei rifiuti radioattivi a bassa, media e alta attività nelle rispettive strutture di stoccaggio è stata confermata", ha dichiarato il team. Ma i danni diffusi in tutto il sito sono "motivo di grande preoccupazione".

Un team di esperti dell'Aiea oggi ha valutato l'entità dei danni causati dagli intensi bombardamenti che hanno colpito nel fine settimana la centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia", ha riferito Grossi dopo l'ispezione. Il team tra le altre cose ha rilevato "danni ai serbatoi di stoccaggio della condensa che hanno causato perdite non radioattive, diversi impatti sulla strada principale che costeggia i reattori dell'impianto e su una ferrovia del sito fuori servizio". Nel frattempo "il personale operativo e di manutenzione ha già iniziato a riparare alcuni dei danni e il personale dell'impianto sta anche ripulendo il sito". Tuttavia gli esperti dell'Aiea hanno osservato danni diffusi in tutto il sito. "Questo è un motivo di grande preoccupazione perché dimostra chiaramente l'intensità degli attacchi a una delle più grandi centrali nucleari del mondo", ha dichiarato il Grossi, aggiungendo che ha "intensificato le consultazioni per istituire una zona di protezione presso l'impianto". (ANSA).