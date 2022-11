Aiea, esplosioni Zaporizhzhia vicino reattori, 'metri, non km'

(ANSA) - ROMA, 21 NOV - Alcune esplosioni sono avvenute vicino ai reattori della centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia: lo scrive l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) sul suo sito riportando le parole del Dg Rafael Grossi riferendosi ai bombardamenti di due giorni fa e di ieri nell'area dell'impianto nucleare più grande dì'Europa. "Anche se non c'è stato un impatto diretto sui principali sistemi di sicurezza nucleare dell'impianto, i bombardamenti si sono avvicinati pericolosamente ad essi. Stiamo parlando di metri, non di chilometri", ha detto Grossi, sottolineando che le esplosioni sono state tra le più intense degli ultimi mesi.

(ANSA).