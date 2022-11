Kiev annuncia evacuazione civili da Kherson per l'inverno

(ANSA) - ROMA, 19 NOV - La vicepremier ucraina Iryna Vereshchuk ha annunciato l'inizio dell'evacuazione dei civili che hanno subito danni alle loro case o troppo anziani e malati per affrontare il freddo inverno a Kherson, appena liberata, ma senza corrente, acqua e riscaldamento. Lo riferisce Unian.

Vereshchuk ha sottolineato che non si tratta di un'evacuazione obbligatoria ma di un riparo temporaneo: "L'evacuazione verso i distretti occidentali consiste nel fatto che lo Stato si assume la responsabilità del trasporto, le persone devono essere portate nel luogo in cui trascorreranno l'inverno. Verranno forniti case, cure, tutto ciò che serve", ha detto. (ANSA).